METEO MILANO: Sorprese in arrivo in nottata con probabili TEMPORALI, tutti i dettagli anche per il weekend

Meteo nord Italia, temporali in agguato durante la giornata

Osservando le immagini satellitari che ci arrivano in questi minuti, troviamo della variabilità per lo più asciutta sulle regioni settentrionali salvo locali piogge o acquazzoni sui settori orientali. Nelle prossime ore attenzione ai temporali in rapida formazione sulle Alpi e Triveneto, in serata anche su alta pianura padana, senza escludere sconfinamenti che interesseranno la città di Milano tra la serata e la nottata. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER MILANO!

Previsioni meteo per la città di Milano

Stabile sulla città di Milano per ora ma attenzione ai temporali che potrebbero interessare l’arco alpino e sconfinare fino alle pianure adiacenti nelle prossime ore serali o notturne. Estate al via in Italia non solo da calendario ma anche dal punto di vista meteo con il bel tempo in gran parte dell’ Italia grazie al campo di alta pressione di matrice azzorriana e con esso anche un progressivo aumento della temperatura con valori che nelle prossime ore raggiungeranno i 33°c in molte regioni del centro e del sud mentre al nord avremo temperature inferiori con cieli irregolarmente nuvolosi.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Variabilità asciutta al mattino sulla Liguria e Triveneto, temporali in rapida formazione al pomeriggio sulle Alpi, in attenuazione in nottata. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori centrali salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree Appenniniche di Marche e Abruzzo. Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto al meridione con ampie schiarite salvo qualche temporale sui rilievi del Molise e Campania. Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.