METEO MILANO – STABILE ma con il transito di NUBI IRREGOLARI in città, tutte le previsioni

Ancora asciutto e stabile ovunque

E’ da ormai svariati giorni che la stabilità regna sovrana nella nostra Penisola grazie agli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana che riveste non solo l’Italia, ma tutto il Mediterraneo centro-occidentale così come spesso è accaduto nel corso di questo inverno fino ad ora. Condizioni meteo dunque generalmente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, anche se alle porte dello stivale bussa un nuovo rapido peggioramento, che coinvolgerà alcune zone nella giornata di domani mercoledì 19 febbraio. Milano, come vedremo, farà eccezione tra queste.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano oggi

Qualche foschia in mattina in rapido dissolvimento ha lasciato spazio a cieli in prevalenza soleggiati dalla tarda mattinata e fino alle ore pomeridiane sulla città di Milano, con condizioni meteo dunque stabili e tempo asciutto. Un fronte nuvoloso potrebbe interessare il capoluogo lombardo nel corso della corrente serata, senza però apportare fenomeni. Temperature oltre la media del periodo anche a Milano, così come nella maggior parte delle grandi città italiane, con gli estremi termici giornalieri che misurano +6°C di minima a cui sono seguite massime prossime ai +15°C.

Domani passaggio di nuvolosità irregolare

L’intera giornata di domani mercoledì 19 febbraio sarà caratterizzata a Milano dal transito di nuvolosità irregolare alternata a qualche momento soleggiato, con condizioni meteo che rimarranno comunque prettamente stabile e il tempo dunque asciutto. Nessuna variazione significativa è prevista sulla città meneghina dal punto di vista termico, se non per un lieve e ulteriore aumento dei valori minimi, mentre quelli massimi si aggireranno intorno alle temperature odierne con fisiologiche oscillazioni.