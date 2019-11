METEO MILANO – Stabilità ingannevole, cieli nuvolosi preludio di un nuovo PEGGIORAMENTO, i dettagli

Nuvoloso, ma asciutto sulla gran parte del nord

Sia pure in un contesto comunque molto nuvoloso, sulle regioni settentrionali si è verificato un leggero miglioramento delle condizioni meteo. Qui infatti, nonostante i cieli si presentino nuvolosi o molto nuvolosi da questa mattina, il tempo è rimasto prevalentemente asciutto ovunque. Dal punto di vista termico c’è invece poco da segnalare: le temperature risultano infatti pressoché stabili con fisiologiche oscillazioni rispetto ai valori misurati nei passati giorni. Stesse condizioni sia dal punto di vista atmosferico che termico le ritroviamo oggi a Milano.

Le piogge e i temporali si sono spostati al centro-sud

Nella giornata odierna il maltempo si è spostato al centro-sud, grazie ad un nuovo ulteriore affondo dei flussi perturbati atlantici presenti ad alte quote sul nostro Paese. In particolare in nottata piogge e temporali anche intensi hanno coinvolto il Lazio e la Campania e i relativi settori costieri, per poi estendersi in mattinata anche sui settori adriatici centro-meridionali. Fenomeni intensi hanno interessato pure le zone siciliane più occidentali come il trapanese e l’agrigentino.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna è stata caratterizzata dalla folta nuvolosità sulla città di Milano che però non è stata in grado di apportare alcun tipo di precipitazione sulla città meneghina. I rovesci si sono infatti fermati molto più a sud, con qualche pioviggine tra la notte e la mattina sulle aree emiliano-romagnole, con accumuli comunque sotto il millimetro. Dal punto di vista termico non si registrano particolari variazioni nella giornata odierna, con una minima misurata di circa +10/+11°C a cui è seguita una massima di +13/+14°C.