Meteo Milano – Tanto sole e caldo in aumento con punte di 40°C, torna qualche temporale verso il weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico disteso sull’Europa centro-occidentale, alimentato dalla risalita di aria calda dal continente africano. Questo porta sull’Italia giornate estive e temperature in aumento, con picco del caldo entro domani a l Nord ed a seguire al Centro-Sud, con clima rovente. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Martedì all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Poche variazioni al pomeriggio con cieli soleggiati e qualche nube sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento e comprese tra +24/+25°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Meteo Milano domani, mercoledì 8 luglio

Per la giornata di domani è atteso il picco del caldo al Nord. Su Milano e la Lombardia è attesa una giornata estiva dal clima rovente, con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio salvo il transito di qualche velatura. In serata e nella notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in ulteriore rialzo e comprese su Milano tra i +25/+26°C di minima ed i +36/+38°C di massima e con possibile punte fin verso i +39/+40°C localmente sulla Pianura Padana.

Continua l’estate, ma torna qualche temporale verso il weekend

Dopo il picco del caldo per domani, nella seconda parte della settimana e nel weekend il settentrione risentirà in parte della discesa di aria più fresca dal Mare del Nord verso i Balcani. Atteso sulla Lombardia il ritorno di qualche temporale pomeridiano, specie sui settori alpini, ma con sconfinamenti anche sulle pianure e che potranno coinvolgere anche Milano. Le temperature vedranno un calo nei valori massimi che su Milano si riporteranno sui +32/+34°C, ma con le minime che invece rimarranno piuttosto elevato rendendo le notti tropicali.

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