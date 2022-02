METEO MILANO – Tanto SOLE e CLIMA MITE in Lombardia, tornano però anche NEBBIE e NUBI BASSE. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il passaggio del fronte freddo della giornata di ieri che ha portato condizioni meteo instabili al Sud e sulle regioni adriatiche e vento forte su gran parte dell’Italia, nella giornata odierna avremo l’espansione sull’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo dell’anticiclone situato in Atlantico. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo, con tempo asciutto su tutte le regioni e cieli soleggiati da Nord a Sud. Nella giornata di domani il cuore dell’anticiclone si sposterà sul Mediterraneo, portando cosi anche un netto aumento delle temperature. Vediamo allora nel maggiore dettaglio le previsioni meteo per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e asciutte su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli pienamente soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli in prevalenza sereni o con al più qualche velatura in transito. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli completamente sgombri da nubi. Temperature in lieve calo e su Milano saranno comprese tra 2°C e 11°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e asciutte su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli pienamente soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni, ma iniziano a formarsi anche nebbie e nubi basse specie su Milano e sui settori occidentali della Lombardia. Temperature in lieve aumento e su Milano saranno comprese tra 3°C e 12°C. Venti deboli di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.