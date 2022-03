METEO MILANO – Tanto SOLE e clima PRIMAVERILE nella settimana, qualche disturbo solo nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. A partire dalla giornata di ieri sul Mediterraneo centrale è in corso un rinforzo dell’alta pressione che porta condizioni meteo sempre più stabili sulla Penisola Italiana. Cieli soleggiati infatti da Nord a Sud e temperature in graduale aumento, anche se al Sud sarà possibile dell’instabilità pomeridiana a causa di infiltrazioni fredde in quota. Da metà settimana avremo poi un richiamo di aria più calda che porterà un ulteriore aumento termico con temperature di stampo primaverile. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Giornata stabile e soleggiata quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con sole splendente su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature stabili nei valori minimi e in aumento in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra 4°C e 15°C. I venti risulteranno deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano domani – Anche la giornata di domani sarà stabile e soleggiata su Milano e la Lombardia. Al mattino tempo asciutto con cieli soleggiati su tutto il territorio lombardo. Al pomeriggio non si avranno variazioni con sole splendente su Milano e sul resto della regione. Anche in serata e in nottata le condizioni meteo saranno stabili con assenza prevalente di nuvolosità. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra 6°C e 18°C. I venti risulteranno ancora deboli di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.