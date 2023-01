Meteo Milano – Tanto sole nei prossimi giorni in Lombardia. Le previsioni per il weekend

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la persistenza di una goccia fredda in quota sulle regioni del sud Italia, che sta portando piogge e nevicate a quote collinari specie sui settori Adriatici. Nelle prossime ore su Milano avremo qualche nube in transito ma senza fenomeni associati. Weekend che sarà caratterizzato da tanto sole, ma vediamo nel nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni per oggi Venerdì 27 Gennaio: al mattino avremo tempo stabile con foschie e nubi basse in Pianura Padana, locali addensamenti sui settori prealpini con possibili fenomeni isolati, a carattere nevoso oltre i 200-300 metri e ampie schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio ancora possibili fenomeni isolati sulle Prealpi, cieli per lo più soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli parzialmente nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano.Le temperature sono previste in lieve diminuzione, comprese su Milano tra 4°C e 6°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani vedrà l’assenza prevalente di nuvolosità con qualche addensamento innocuo sui settori meridionali della Lombardia; qualche velatura sarà possibile al pomeriggio sui settori adiacenti al Trentino. Ampi spazi di sereno in serata su tutta la regione, Milano inclusa. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana; le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi grazie all’assenza di nuvolosità, comprese tra 2°C e 7°C.

Tendenza meteo di Milano per i prossimi giorni

Anche nella giornata di Domenica l’Italia sarà interessata da una blanda circolazione nord-orientale, complice una laguna di geopotenziali che si spingerà fin verso il nord-Africa; in questo frangente le temperature risulteranno piuttosto contenute su Milano, e nonostante il soleggiamento, le massime non dovrebbero superare i 7-8°C entro l’ultimo giorno del weekend. Discorso a parte per la prossima settimana, quando un promontorio d’alta pressione, spingerà sul bacino Mediterraneo coinvolgendo anche l’Italia; temperature previste in aumento su tutta la penisola, con massime che potranno toccare i 9-10°C e forti escursioni termiche.





Meteo su Milano stabile e con arrivo anche di ampie schiarite. Settimana invernale con temperature fredde, specie al mattino.