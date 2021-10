METEO MILANO – Temperature AUTUNNALI e prima NEVE sulle ALPI; migliora verso il FINE SETTIMANA

Situazione meteo a Milano

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anche quest’oggi su Milano prevalgono condizioni di maltempo, dettate dalla presenza di un vortice di bassa pressione al settentrione italiano. Questo permetterà un ulteriore passaggio di precipitazioni nel corso della giornata, per poi lasciare spazio ad una tregua nei giorni avvenire. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la Lombardia e Milano.

Meteo Milano oggi – maltempo in atto

Meteo oggi – Giornata caratterizzata da forte instabilità sulla Lombardia e la prima neve al di sotto dei 2000 metri sull’arco Alpino. Nel corso del pomeriggio saranno ancora possibili precipitazioni su Milano e su gran parte del territorio regionale, con ancora qualche fiocco in alta quota. Tempo atteso in miglioramento in serata con cieli sereni e qualche addensamento sui settori orientali, dove le precipitazioni risulteranno in esaurimento. Ampie schiarite a partire dalle zone occidentali. Le temperature subiranno un’ulteriore flessione, e saranno comprese tra 13°C e 16°C su Milano; i venti risulteranno deboli dai quadranti nord-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani – migliora su tutta la Lombardia

Migliora il tempo domani sulla Lombardia e su Milano: al mattino i cieli sul capoluogo risulteranno poco nuvolosi, con maggiori addensamenti attesi sui settori orientali della Lombardia. Al pomeriggio attese ampie aperture su Milano, con cieli sereni; altrove le condizioni meteo risulteranno invariate. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature previste in ulteriore calo nei valori minimi che potrebbero scendere al di sotto dei 10°C su Milano; le massime, grazie alla poca copertura nuvolosa potranno raggiungere i 19°C. La ventilazione risulterà debole con direzione variabile. Vediamo la tendenza per il fine settimana su Milano.