METEO MILANO – Temperature in aumento, ma non mancherà qualche PIOGGIA nonostante l’ALTA PRESSIONE, i dettagli

Oggi bel tempo in tutta Italia grazie ai primi effetti dell’Anticiclone

Nella giornata odierna le correnti più fredde che hanno sferzato sull’Italia nei giorni appena trascorsi hanno definitivamente abbandonato la nostra Penisola in favore di una nuova rimonta anticiclonica di origine azzorriana. I primi effetti si notano tutti: i cieli infatti appaiono soleggiati ovunque fin da questa mattina, anche se sulle regioni meridionali si verifica ancora il transito di qualche nube passeggera, comunque in miglioramento nel corso delle prossime ore. Anche a Milano le condizioni risultano stabili al momento, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna di Milano si è aperta all’insegna dell’evidente stabilità, con cieli soleggiati fin da questo mattino e per tutto il corso del pomeriggio. Tali condizioni perdureranno ancora almeno per il resto della serata, con cieli dunque sereni. Tale situazione si inserisce in un contesto di clima prettamente invernale sulla città meneghina, con gli estremi termici giornalieri che oggi misurano minime piuttosto basse intorno agli 0°C grazie al fenomeno dell’inversione termica a cui sono seguite massime di quasi +14°C con elevata escursione.

Per domani nuvolosità in aumento, massime in lieve diminuzione, ma minime in controtendenza

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 8 febbraio si osserverà sulla città di Milano un netto aumento della copertura nuvolosa, con i cieli che risulteranno a partire dalla mattina poco o parzialmente nuvolosi. Tali condizioni perdureranno poi sulla città meneghina per il resto della giornata fino ad almeno il termine della serata. Tuttavia, le prime ore della notte che risulteranno ancora pressoché serene, permetteranno alla temperatura di calare ancora su valori comunque invernali, con massime in lieve calo a causa proprio della nuvolosità in successivo ingresso.