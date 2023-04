Meteo Milano – Tempo asciutto fino all’ultimo weekend del mese? Ecco la tendenza

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un promontorio d’alta pressione si eleva dal nord Africa raggiungendo la penisola Iberica e portando tempo stabile e di stampo estivo sull’Europa occidentale; l’Italia trovandosi ad est dell’alta pressione risentirà ancora di una debole circolazione instabile, che porterà qualche pioggia al sud; tempo del tutto asciutto invece al centro-nord. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio della Lombardia, con focus su Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo oggi – Un campo di Alta pressione di matrice subtropicale si eleverà sul Mediterraneo centro-occidentale a partire dalla giornata di domani mercoledì 26 aprile, assicurando condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola che riguarderanno di conseguenza anche Milano, dove i cieli risulteranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi, con ulteriori e temporanee schiarite solo al mattino. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi, su Milano comprese tra 10°C e 21°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Per la giornata di domani avremo ancora tempo del tutto asciutto in Lombardia: al mattino i cieli risulteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi; qualche addensamento più consistente sarà possibile sulle zone alpine. Nessuna variazione prevista per il pomeriggio, mentre in serata assisteremo ad un aumento della nuvolosità su tutti i settori. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA. Le temperature

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Condizioni di prevalente bel tempo riguarderanno, ancora, la giornata di venerdì 28 aprile, con i cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi a Milano e con un aumento della consistenza nuvolosa atteso solamente in serata, quando le condizioni meteo appariranno comunque stabili e asciutte, forti della presenza dell’Alta pressione subtropicale. Le temperature, anche in questo caso, non sembrano subire variazioni rilevanti, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione nei valori minimi.

