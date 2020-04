METEO MILANO – Tempo instabile nei prossimi giorni con piogge e temporali, ecco le previsioni fino alla prossima settimana

Meteo Italia: Perturbazione in arrivo

In queste ore stanno tornando le piogge e a tratti anche intense mentre i cieli si presentano nuvolosi o molto nuvolosi. Sulla città di Milano la situazione meteo attuale vede infatti cieli nuvolosi e deboli piogge, fenomeni più intensi nelle prossime ore pomeridiane. Temperature ancora gradevoli e tipicamente primaverili. Un esteso fronte perturbato determinerà tempo generalmente instabile nel corso della giornata odierna in Italia, non mancherà qualche temporale su alcune regioni come Liguria di Levante, Piemonte e Varesotto. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo in miglioramento sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite fin dal mattino, maltempo con piogge diffuse ad est, fenomeni più intensi al mattino e pomeriggio su Alpi e Prealpi. Migliora ovunque in nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centrali, piogge o temporali in arrivo sui settori interni al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata. Giornata con variabilità prevalentemente asciutta al meridione eccetto in Sicilia, Piglia meridionale e coste tirreniche di Campania e Calabria dove avremo piogge o temporali. Temperature in lieve aumento.

Previsioni meteo per il prossimo weekend

La perturbazione avanzerà anche al Sud Italia tra stasera e domani con piogge prima sulla Sardegna, Sicilia e Calabria e successivamente su Campania, Basilicata e Puglia. Nei prossimi giorni poi la situazione meteo in Italia resterà piuttosto dinamica con piogge e soprattutto temporali anche intensi in arrivo specie sulle regioni centro-settentrionali a causa dell’ingresso delle correnti nord-occidentali più fredde in quota. Attenzione poi alla fase 2 del 4 di Maggio quando sull’Italia potrebbe arrivare una vera e propria ondata di caldo africano con le temperature prossime ai 30°c in alcune regioni.