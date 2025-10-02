Meteo Milano – Tempo stabile almeno fino a sabato ma con clima pienamente autunnale grazie ai venti di grecale

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì da parte del Centro Meteo Italiano! L’asse della goccia fredda, che nella giornata di ieri ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando maltempo su alcune regioni, si muove verso sud favorendo l’ingresso di correnti di tramontana sulla nostra Penisola. Tempo stabile e cieli soleggiati al Nord e sul medio versante tirrenico, mentre ancora della residua instabilità interesserà il Sud ed il medio versante adriatico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano giovedì 2 ottobre

Giornata di bel tempo oggi su Milano e la Lombardia. Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con ancora qualche addensamento tra pianure e settori prealpini. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature stabili o in calo nei valori minimi su Milano e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +18/+19°C del pomeriggio.

Meteo Milano venerdì 3 ottobre

Stabile anche la giornata di domani sulla Lombardia. Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità medio alta in arrivo da ovest ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in lieve diminuzione su Milano e comprese tra i +8/+9°C della notte ed i +16/+17°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sulla Lombardia

Almeno fino alla giornata di sabato le condizioni meteo si manterranno stabili su Milano e sulla Lombardia ma con un graduale aumento della nuvolosità. Ancora incertezza invece per domenica e l’inizio della prossima settimana con una saccatura che potrebbe interessare l’Italia ma con un promontorio anticiclonico che spinge da ovest. Seguiranno nuovi aggiornamenti al riguardo.

