Meteo Milano – Tempo stabile almeno fino al weekend con rialzo termico, salvo rapido passaggio instabile domani

Condizioni meteo a Milano

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati! Attuale situazione sinottica che vede la circolazione depressione spostarsi dal Mediterraneo centrale verso i Balcani. Questo permette un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia centro-settentrionale, mentre dei fenomeni residui interesseranno ancora il Sud e l’Abruzzo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con al più qualche velatura in transito. PREVISIONI METEO GRAFICHE LOMBARDIA. Le temperature risulteranno in lieve calo nelle minime e in debole aumento nelle massime, comprese su Milano tra 3°C e 11°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino avremo tempo stabile in Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di qualche velatura. Al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento fino a rendere i cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata cieli nuvolosi su tutti i settori ma con fenomeni solo sui settori alpini e prealpini dove avremo fiocchi fino a quote medio-basse, mentre risulterà ancora asciutto sul resto della regione. TENDENZA METEO PER IL RESTO DELLA SETTIMANA. Le temperature risulteranno in calo, comprese su Milano tra 2°C e 8°C.

Seconda parte della settimana piuttosto stabile

A partire dalla giornata di giovedì l’alta pressione tornerà a rimontare sul Mediterraneo da sud-ovest, portando un miglioramento delle condizioni meteo ad iniziare dalle regioni settentrionali. Ultimi giorni della settimana quindi stabili sulla Lombardia, accompagnati anche da un rialzo termico con temperature di nuovo sopra le medie del periodo, più evidente in quota.





