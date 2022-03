METEO MILANO – Tempo stabile con SOLE e clima PRIMAVERILE almeno fino al WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Una vasto campo di alta pressione si estende su tutta l’Europa centro-occidentale, mentre una piccola goccia fredda ha raggiunto il Marocco e favorisce una lieve avvezione di aria più calda dal continente africano verso il Mediterraneo. Sulla Penisola Italiana avremo cosi tempo stabile e cieli soleggiati da Nord a Sud almeno fino alla giornata di domani, con temperature di stampo primaverile, con massime che potranno superare anche i 20°C su molte zone del Centro Nord. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – La giornata odierna su Milano e la Lombardia sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e sole prevalente. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli ovunque sereni. Anche nel pomeriggio non sono attese variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Lombardia con la completa assenza di nuvolosità. Le temperature sono previste in aumento e su Milano saranno comprese tra 7°C e 20°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo Milano domani

Meteo Milano domani – Anche la giornata di domani venerdì 25 marzo sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia ma con qualche disturbo. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio avremo della nuvolosità in transito proveniente da ovest che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma non sono previsti fenomeni associati, salvo qualche possibile fenomeno isolato sui settori alpini al confine con il Trentino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi e in lieve calo in quelli massimi, comprese su Milano tra 8°C e 19°C. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il fine settimana.