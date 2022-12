Meteo Milano – Tempo stabile ed ampie schiarite, ma entro il weekend è in arrivo un intenso peggioramento

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Minimo depressionario colpevole del maltempo di ieri al Sud che si allontana verso la Grecia, lasciando spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con anche delle schiarite al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche. Residue piogge si potranno ancora avere in mattinata sui settori ionici. ma da domani le condizioni meteo torneranno a migliorare. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 1 dicembre: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la Lombardia, con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Le temperature risulteranno stazionarie, comprese su Milano tra 2°C e 9°C.

Meteo Milano per domani

Meteo domani – Al mattino molta nuvolosità in transito su tutta la Lombardia ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati fenomeni sui settori alpini al confine con il Trentino con neve oltre i 700 metri. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito con tempo asciutto in Pianura Padana e fenomeni isolati sulle Alpi con neve oltre gli 800-900 metri. In serata cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori ma con solo qualche pioggia isolata, nebbie e nubi basse sui settori meridionali. Di seguito la tendenza meteo per il fine settimana. Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, comprese su Milano tra 4°C e 8°C.

Tendenza meteo per il fine settimana

Nel corso del weekend avremo un peggioramento meteo più intenso su Milano e la Lombardia a causa della risalita di un minimo di pressione. Sia sabato che domenica il tempo sarà instabile con piogge e temporali sparsi. Le temperature tenderanno ad aumentare cosi come la quota neve. Residui fenomeni potranno persistere anche nella giornata di lunedì.





Meteo su Milano con l'arrivo di una nuova perturbazione dalla giornata di Venerdì. Temperature in calo ed in linea con il periodo.