Meteo Milano – Tempo stabile fino al weekend con anche cieli soleggiati, peggiora entro inizio prossima settimana

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un vortice depressionario in azione sul Mediterraneo centrale, mentre un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana è in espansione sull’Europa centro-occidentale. Penisola Italiana dunque divisa a metà sotto il profilo meteo, con tempo instabile al Centro-Sud dove sono attese piogge, temporali e neve in Appennino, mentre al Nord il tempo sarà stabile con anche ampi spazi soleggiati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata all’insegna del bel tempo sulla Lombardia, con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature senza particolari variazioni e comprese su Milano tra i +4/+5°C della notte ed i +10/+11°C del primo pomeriggio.

Meteo Milano domani 28 novembre

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Al mattino sole prevalente su gran parte della regione, salvo locali foschie o banchi di nebbia sulle pianure specie al primo mattino. Cieli per lo più soleggiati anche al pomeriggio. A partire dalla serata nuvolosità medio alta in arrivo da ovest rendendo i cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma comunque con tempo asciutto. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in calo specie nei valori minimi e comprese su Milano tra i +0/+1°C della notte ed i +7/+8°C del primo pomeriggio, con possibili gelate notturne specie nelle zone di periferia.

Tendenza meteo sulla Lombardia

Anche nel corso del weekend le condizioni meteo si manterranno stabili su Milano e la Lombardia, con la giornata di sabato ancora tra cieli soleggiati e qualche nube di passaggio, mentre nella giornata di domenica la nuvolosità tenderà ad aumentare fino ad avere cieli nuvolosi a causa di una perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest. Questa porterà un peggioramento nei primi giorni della prossima settimana con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote medie.

