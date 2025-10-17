Meteo Milano – Tempo stabile fino al weekend con anche tanto sole, ma la prossima settimana atteso maltempo

Meteo Milano, la situazione

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede ancora un campo di alta pressione in Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa sulle Isole Britanniche. Una lacuna barica interessa invece il Mediterraneo centrale, con le infiltrazioni fresche in quota che vanno ad alimentare un vortice depressionario in movimento dal Tirreno meridionale verso lo Ionio portando ancora condizioni meteo instabili soprattutto al Sud ma in parte anche al Centro. Tempo più stabile e con ampi spazi soleggiati invece al Centro-Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi venerdì 17 ottobre

Giornata stabile su Milano e la Lombardia. Al mattino tempo asciutto ma con locali foschie ed addensamenti bassi inizialmente diffuse ma in graduale dissolvimento nel corso delle ore, più persistenti sui settori prealpini. Al pomeriggio attesi infatti cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti sulle Prealpi. In serata e nella notte non si attendono variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi e la locale formazione di foschie o addensamenti bassi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con poche variazioni e comprese su Milano tra i +12/+13°C della notte ed i +17/+18°C del pomeriggio.

Meteo Milano domani sabato 18 ottobre

La giornata di domani sabato 18 ottobre sarà all’insegna del bel tempo sulla Lombardia. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo stabile su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati, salvo locali foschie o addensamenti bassi al primo mattino si pianure e vallate e qualche nube al pomeriggio sulle Prealpi. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Locali foschie e nubi basse in formazione nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve calo nei valori minimi e comprese su Milano tra i +10/+11°C della notte ed i +18/+19°C del pomeriggio.

Stabile fino a domenica, piogge e temporali per la prossima settimana

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione ad ovest tenderà a cedere ed una perturbazione atlantica si farà strada sull’Europa occidentale. Condizioni meteo che su Milano e la Lombardia si manterranno asciutte anche nella giornata di domenica, anche se con un aumento della nuvolosità medio-alta in transito, localmente anche compatta specie sui settori Alpi. Nuvolosità che porterà ad un lieve diminuzione delle temperature massime. Ma con l’arrivo della prossima settimana la perturbazione atlantica porterà piogge e temporali su Milano e la Lombardia e con un ulteriore calo delle temperature massime, che dovrebbero aggirarsi attorno ai +14/+15°C e limitando dunque l’escursione termica tra il giorno e la notte. per ulteriore dettagli seguite i nostri prossimi aggiornamenti.

