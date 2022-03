METEO MILANO – Bel tempo sul capoluogo lombardo, qualche disturbo in arrivo sulle Alpi

Siccità senza fine, atteso ancora un periodo stabile sul nord Italia

Meteo Milano – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! La situazione meteorologica sul nord Italia risulta influenzata da due differenti circolazioni: da sud giungono infatti infiltrazioni umide sospinte da una blanda depressione in azione tra Algeria e Mediterraneo meridionale, mentre da est sono in arrivo correnti fredde dai Balcani. Il campo barico si manterrà tuttavia alto e livellato attorno ai 1030 hPa, mantenendo il tempo nel complesso ancora stabile. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Weekend stabile con ampie schiarite su Milano

Meteo Milano – La Lombardia risulterà ai margini delle due circolazioni depressionarie, con l’alta pressione che riuscirà a mantenere condizioni meteo decisamente stabili. Il weekend trascorrerà infatti con bel tempo ed ampie schiarite su Milano, salvo qualche addensamento atteso per la giornata di domenica. Aria fredda in arrivo dalla sera addosserà nubi sui settori alpini, con occasionali nevicate a partire dai 1000-1100 metri in calo nottetempo fino a 700-800 metri. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Marzo prosegue con tempo asciutto

Meteo Milano – Assenza di precipitazioni anche nei prossimi giorni sulla Lombardia e gran parte del nord Italia, in seguito ad un campo altopressorio alto e livellato attorno ai 1035 hPa. La prima parte della prossima settimana sarà infatti caratterizzata ancora da tempo stabile sulla Lombardia e sulla città di Milano, seppur con qualche addensamento di passaggio. Al momento non si intravedono significativi sblocchi circolatori in grado di riportare le piogge sul nord Italia, aggravando ulteriormente il deficit pluviometrico.