METEO MILANO – Tempo STABILE tra oggi e domani, MALTEMPO in arrivo da metà settimana con TEMPERATURE in calo

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica vede un robusto anticiclone elevato in Atlantico con massimi di pressione al suolo situati a ridosso delle Isole Britanniche, il quale va a bloccare i flussi occidentali. Sulla Penisola Iberica si è isolata una depressione con aria fredda in quota, mentre un minimo di pressione al suolo è situato sul Tirreno centrale. Condizioni meteo quindi ancora instabili sulla Penisola Italiana, con piogge che interesseranno soprattutto il Centro-Sud, mentre il tempo risulta più stabile sulle regioni settentrionali. Vediamo dunque in maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Meteo Milano oggi

Giornata piuttosto stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte della regione ma con tempo asciutto, salvo delle isolate pioviggini possibili tra il Varesotto e il Comasco. Ampie schiarite in arrivo nel pomeriggio sulla Lombardia, che renderanno i cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti su Alpi e Prealpi ma comunque senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione. Temperature comprese tra 8°C e 10°C. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

La giornata di domani su Milano e la Lombardia vedrà ancora condizioni meteo stabili, ma con peggioramento nella notte. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non si avranno variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli soleggiati su tutti i settori. In serata qualche nube in arrivo sui settori occidentali della regione ma ancora senza fenomeni associati. Piogge sparse in arrivo nella notte su tutta la regione con neve sui rilievi fino a quote medie. Temperature comprese tra i 6°C e gli 11°C. Vediamo infine la tendenza per il proseguimento della settimana.