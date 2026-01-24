Meteo Milano – Tempo uggioso con molte nubi e qualche pioggia; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dall’ingresso di una serie di impulsi perturbati nord atlantici, responsabili del ritorno del maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 24 gennaio

Giornata di sabato al via con cieli molto nuvolosi o coperti su Milano con qualche goccia di pioggia. Nel corso del pomeriggio attesi cieli molto nuvolosi, ma con tempo asciutto. Torna la pioggia tra la sera e la prossima notte. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +2/+3°C di minima ed i +5/+6°C di massima.

Meteo Milano domenica 25 gennaio

Nella giornata di domani sono attesi cieli coperti nel corso del mattino, ma con tempo asciutto. Durante il pomeriggio ed ore serali attesi ancora cieli nuvolosi su Milano, ma senza fenomeni significativi. Estesa copertura che insisterà anche nel corso della notte, ma con tempo asciutto. Temperature in lieve aumento e comprese tra +3/+4°C di minima ed i +7/+8°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Meteo che si manterrà incerto. Flusso umido oceanico piloterà molte nubi sulla Lombardia anche nel corso della prossima settimana. Giornata di lunedì che farà registrare un momentaneo miglioramento, seppur con molte nubi di passaggio. Nuovo intenso peggioramento tra martedì e mercoledì con fenomeni abbondanti e neve sulle Alpi.

