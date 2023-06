Meteo Milano – temporali anche intensi e clima più fresco, ecco la tendenza per il weekend

Condizioni meteo sull’Italia e sulla Lombardia, forti temporali in arrivo

Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria transitare sul Mediterraneo centrale con un minimo in approfondimento sull’Italia che sta già portando un intenso peggioramento meteo. Instabilità protagonista anche sulla Lombardia dove in queste ore non mancano acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. In vista del weekend clima fresco e ancora piogge ma graduale miglioramento.

Previsioni meteo per oggi a Milano

Meteo oggi – Prossime ore che vedranno condizioni meteo instabili o perturbate sulla città di Milano con molte nuvole associate a precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di temporale. Ancora precipitazioni possibili nel corso della serata ma in graduale esaurimento, cieli per lo più nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature minime in lieve calo su valori intorno ai +16/17°C, mentre le massime subiranno una vistosa diminuzione portandosi sui +21/23°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Il primo weekend di luglio inizia con la saccatura in scivolamento verso i Balcani. Questo porta correnti instabili ma le regioni di Nord-Ovest risulteranno più riparate. Condizioni meteo che saranno per lo più stabili sulla città di Milano con nuvolosità irregolare alternata a spazi di sereno. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature in diminuzione, comprese su Milano tra +18°C e 28°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo a Milano per la prima settimana di luglio

Prima settimana del mese di luglio che vedrà una profonda struttura depressionaria posizionata sulla Scandinavia. Correnti umide occidentali interesseranno così l’Europa centrale lambendo anche il Mediterraneo. Sulle regioni del Nord Italia avremo diversi giorni con possibilità di acquazzoni e temporali pomeridiani, più probabili sulle Alpi ma con possibile coinvolgimento a tratti anche delle pianure, non esclusa dunque la città di Milano.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!