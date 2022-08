METEO MILANO – TEMPORALI, anche intensi, oggi sulla Lombardia; più stabile sul capoluogo; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Un indebolimento del campo barico favorirà l’intrusione in quota di masse d’aria più umide, determinando un weekend a tratti incerto sulle regioni settentrionali. Rischio temporali anche sulla Lombardia, poi momentaneo miglioramento per l’avvio della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: oggi instabile su gran parte della Lombardia, più asciutto sul capoluogo

Infiltrazioni umide in quota saranno alla base dell’instabilità attesa nel corso del weekend. Giornata odierna al via con acquazzoni e temporali, anche intensi, sulla Lombardia centro-orientale. Più asciutto sulla città di Milano con ampi spazi soleggiati. Seconda parte di giornata che vedrà ancora rischio temporali tra bergamasco, bresciano e mantovano, nubi alternare a schiarite altrove. Miglioramento serale con fenomeni in generale riassorbimento. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +22°C della notte ed i +30°C del pomeriggio.

Domenica più stabile, salvo locali disturbi

Weekend che proseguirà più stabile sulla Lombardia, ma con insidie sempre dietro l’angolo. Giornata di domenica asciutta su Milano, seppur con qualche nube di passaggio, così come su gran parte della pianura lombarda. Addensamenti convettivi sono invece attesi su Alpi e Prealpi, con annessi acquazzoni e temporali a ciclo diurno. Migliora dalla sera. Avvio di settimana più stabile, seppur con nubi sparse nella giornata di lunedì, poi da mercoledì potrebbe concretizzarsi un nuovo peggioramento, da confermare.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature con lievi variazioni, ma al di sopra alle medie del periodo

Le temperature si manterranno al di sopra dei valori medi del periodo nel corso dei prossimi giorni, con qualche lieve variazione. I valori minimi notturni si manterranno infatti prossimi ai +21/+22°C, mentre quelli diurni raggiungeranno la soglia dei +30°C; tali valori risulteranno di circa 2-3°C al di sopra delle medie del periodo, ma con possibile calo da mercoledì per via di una fase più perturbata.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile su Milano per questa ultima parte di agosto e con temperature attese di poco sopra le medie del periodo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!