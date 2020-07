METEO MILANO – Torna a dominare il sole su tutta l’ITALIA, solo nel WEEKEND qualche disturbo al nord

Meteo: Bel tempo da nord a sud

Il transito di una goccia fredda in quota ha generato sul nostro paese molto vento e un calo delle temperature, si tratta solo di un rapido passaggio instabile in quanto l’anticiclone afro-azzorriano è in procinto di impossessarsi tutta l’Italia. E così sole tutti i giorni da nord a sud e temperature in aumento con valori previsti in città fino e oltre i 35°c nei prossimi giorni. Solo sulle regioni più settentrionali e sulla città di Milano avremo clima meno caldo e qualche disturbo nel corso del prossimo weekend. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER MILANO!

Previsioni Meteo Milano

Anche sulla città di Milano la giornata inizia all’insegna del bel tempo e procederà nello stesso modo con cieli sereni o al più poco nuvolosi e temperature contenute nei 32°c. Bel tempo che procederà senza alcun disturbo anche nelle prossime 24 e 48 ore, poi durante il weekend troveremo qualche nube in più a causa di un abbassamento del flusso atlantico, possibilità di locali temporali in formazione al pomeriggio sulle Alpi e in sconfinamento verso le Prealpi e alte pianure di Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Previsioni meteo secondo Weekend di Luglio

Entriamo nel pieno della stagione estiva con il mese di Luglio quando generalmente la statistica ci segnala il picco di temperature in Italia. Osservando le immagini satellitari di questi minuti troviamo l’Italia sgombera da nubi eccetto sul Piemonte, Liguria e localmente sulle isole maggiori. Precipitazioni tuttavia assenti su tutto il Paese, temperature previste in aumento sia oggi che nel corso dei prossimi giorni con picchi di oltre 35°c sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Stando alle ultime uscite da parte dei principali modelli stagionali, procederà senza grandi novità e con il clima caldo ma senza pericolosi eccessi di caldo afoso.