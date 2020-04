METEO MILANO – Torna il sole proprio in queste ore in seguito al maltempo, vediamo le previsioni fino al 25 Aprile

Meteo: Torna il bel tempo al nord Italia

Sulla città di Milano abbiamo il ritorno del bel tempo in queste ore con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento nei valori massimi, ancora freddino invece al primo mattino e durante la notte. L’azione di una profonda e vasta depressione sul Mediterraneo genera tuttavia condizioni di maltempo al centro e al sud Italia. Sulle regioni settentrionali invece inizia così una fase meteo più stabile con cieli soleggiati anche per domani e dopodomani mentre le temperature tenderanno ad aumentare progressivamente. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo con le ore contate anche al centro Italia

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in queste ore su gran parte delle regioni d’Italia. Durante la giornata odierna il campo di bassa pressione sempre ben attivo sul Mediterraneo occidentale determinerà ancora condizioni di spiccato maltempo con precipitazioni a tratti anche di forte intensità al sud mentre al centro andremo incortro ad un miglioramento delle condizioni meteo e nella giornata di domani, Giovedì 23 Aprile, i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi non solo al nord ma anche sulle regioni centrali.

Bel tempo su tutta l’Italia per il weekend del 25 Aprile

Da domani pertanto situazione meteo più stabile anche al centro Italia, ancora qualche disturbo al sud, poi clima tipicamente primaverile atteso in Italia per il weekend del 25 Aprile, Festa della Liberazione, con condizioni meteo stabili da nord a sud salvo sulle Alpi con possibili temporali al pomeriggio. Le perturbazioni e gli anticicloni si alternano come giusto che sia in piena stagione primaverile. Con esse abbiamo spiccata variabilità del tempo con giornate soleggiate e piuttosto miti alternate con giornate nuvolose e piovose come fosse in autunno. La stagione della Primavera farà il suo corso anche nelle prossime settimane con alternanza di fasi soleggiate e calde con fasi perturbate e più fresche.