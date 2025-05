Meteo Milano – tornano piogge e temporali con maltempo frequente durante la settimana e con calo termico

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Piccola saccatura depressionaria con goccia d’aria fredda in quota in movimento sul Mediterraneo porta un peggioramento meteo in Italia con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – La giornata odierna vedrà un peggioramento delle condizioni meteo su Milano e la Lombardia, con tempo instabile o perturbato. Al mattino avremo infatti cieli nuvolosi su tutta la regione con associate piogge sparse e locali temporali. Al pomeriggio ancora maltempo con acquazzoni e temporali sparsi. residua instabilità anche in serata ma tendente ad un miglioramento. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo nei valori massimi, stabili le minime e comprese su Milano tra i +15/+16°C e ed i +20/+21°C.

Previsioni meteo domani

Meteo domani – La giornata di domani risulterà più stabile. Al mattino avremo infatti tempo per lo più asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori alpini e prealpini e con sconfinamenti verso le pianure specie su Bergamasco e Bresciano. Tra la serata e la notte precipitazioni in estensione su gran parte della regione. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature di nuovo in rialzo nei valori massimi e minime ancora stabili e comprese su Milano tra i +15/+16°C e ed i +24/+25°C.

Settimana all’insegna del maltempo

L’instabilità atmosferica sarà protagonista sulla Lombardia anche nella seconda parte della settimana. Tra giovedì e venerdì attesi nuovi rovesci e temporali, alternati a brevi schiarite. Fenomeni più probabili nel pomeriggio e in serata, tipici di una configurazione primaverile dinamica. A seguire, nel weekend, possibile attenuazione dei fenomeni, ma con incertezza ancora elevata. Le temperature torneranno a diminuire, specie venerdì, a causa di aria più fresca in ingresso sul mediterraneo.

