METEO MILANO – Ultima parte di GIUGNO con sole e clima estivo, solo nel WEEKEND qualche disturbo in più

Meteo Italia: sole e temperature in aumento

Bel tempo in tutta Italia durante quest’ultima settimana di Giugno grazie all’arrivo di un campo di alta pressione di matrice azzorriana il quale garantirà condizioni meteo stabili e un progressivo aumento della temperatura con valori che nei prossimi giorni supereranno i 30°c. Estate in arrivo come da calendario, sole e temperature in aumento anche sulla città di Milano sia per oggi che per la giornata di domani, solo nel corso del prossimo weekend i temporali potrebbero interessare l’arco alpino e sconfinare fino alle pianure adiacenti. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER MILANO!

Meteo Italia: bel tempo nei prossimi giorni

Clima caldo ma senza fastidiosi eccessi grazie all’anticiclone “buono”, valori di temperatura di Geopotenziale contenuti nei 20°c alla quota di 850 hPa e moderati tassi di umidità in prossimità del suolo. Clima estivo pertanto nei prossimi giorni in tutta Italia, tuttavia se il mese di Giugno terminerà con giornate tipicamente estive, il mese di Luglio potrebbe iniziare con qualche disturbo in più specie sulle regioni settentrionali con piogge o temporali, nonché temperature più fresche del normale e in calo rispetto i valori attuali anche di 5°c.

Tendenza meteo ultima parte di Giugno

Condizioni meteo stabili anche sul Nord Italia e sulla Lombardia in queste prime ore della giornata con sole prevalente e con temperature in aumento. Su Milano attualmente splende il sole e la colonnina di mercurio segna in città circa +25°C. Secondo i principali modelli matematici il sole dominerà gli scenari meteorologici nei prossimi giorni della settimana salvo che per qualche disturbo nel weekend sulle regioni più settentrionali. Un aumento dell’instabilità potrebbe giungere sulla Lombardia e lambire la città di Milano tra la giornata di Venerdì e quella di Domenica.