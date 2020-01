METEO MILANO: un mese di Gennaio mite e secco, riuscirà l’inverno a farsi vivo in Italia?

Un inverno disastroso finora in tutta Italia

Anticiclone e clima mite in Italia dalle vacanze di Natale salvo che per momentanee e modeste ondate di maltempo. Le correnti più fredde che hanno raggiunto l’Italia nelle ultime ore stanno lasciando il posto a quelle più calde dai quadranti meridionali, di conseguenza le temperature stanno salendo fin oltre la media del periodo specie al centro-sud Italia. Condizioni meteo stabili su gran parte dell’Italia e anche a Milano con cieli poco o parzialmente nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo in Italia

Modelli meteo concordi per il prossimo weekend con qualche disturbo in più su diverse regioni d’ Italia La Lombardia e la città di Milano resterà un pò ai margini delle precipitazioni con solo delle deboli piogge o pioviggine attese tra la giornata di Venerdì e quella di Sabato 25 Gennaio. Il finale del mese di Gennaio risulta ancora molto incerto in Italia con i modelli meteo che non sono per niente coerenti nell’indicate Anticiclone o correnti perturbate dall’oceano Atlantico.

Previsioni meteo Milano

Condizioni meteo di totale stabilità a Milano con cieli poco o parzialmente nuvolosi nella giornata odierna per il transito di nubi alte e stratificate. Velature del cielo previste anche per la giornata di domani con precipitazioni assenti. Clima ancora invernale sul capoluogo lombardo con gli estremi termici giornalieri che oscilleranno tra i 0°C di minima e i +8°C di massima.