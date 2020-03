METEO MILANO – Variabilità asciutta nelle prossime 24-48 ore, poi colpo di scena con il ritorno dell’INVERNO

METEO ITALIA: Tempo stabile nella giornata odierna

Con l’Anticiclone presente sull’Italia troviamo sole e clima tipicamente primaverile nella giornata odierna, mentre per domani e per la giornata avremo della variabilità sulla città di Milano ma sempre con tempo stabile. Da Domenica cambia tutto invece con precipitazioni in arrivo e dalla serata anche un sensibile calo delle temperature. Con l’anticiclone in spostamento sulla Scandinavia, una mina vagante dal polo nord colpirà anche l’Italia durante la prossima settimana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Già nella giornata di domani la tendenza meteo è verso un peggioramento delle condizioni sulle regioni settentrionali italiane con locali piogge o temporali dal pomeriggio sui rilievi centro-occidentali, possibili fenomeni in serata sulle pianure della Lombardia ed Emilia Romagna. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni centrali italiane con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino salvo delle possibili brevi precipitazioni pomeridiane sui settori appenninici di confine con l’Emilia Romagna. Bel tempo anche al sud Italia eccetto della nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna con brevi e isolate precipitazioni. Temperature in calo al nord Italia, stazionarie altrove.

Meteo Italia: colpo di coda dell’Inverno

La seconda decade del mese di Marzo si concluderà all’insegna della stabilità e dell’alta Pressione in Italia con sole e clima primaverile. Tutto potrebbe cambiare dalla seconda parte della giornata di Domenica a a seguire nel corso della prossima settimana quando un’ irruzione di aria fredda di origine artico-continentale attraverserà la Russia dirigendosi verso il continente Europeo mentre l’anticiclone stazionario sulla Scandinavia favorirà l’ arrivo del gelo con della neve specie sul versante Adriatico e fino a quote di pianura.