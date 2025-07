Meteo Milano – Weekend al via stabile con qualche nube di passaggio, domenica possibile qualche acquazzone

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico in momentanea ripresa sul Mediterraneo determina condizioni meteo estive sull’Italia. Rapido peggioramento per il passaggio di un’ansa ciclonica nella giornata di domenica, poi torna la stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di sabato che vedrà nel corso del mattino cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio situazione sole prevalente in pianura, mentre occasionali acquazzoni potranno prendere forma su Alpi e Prealpi in rapido dissolvimento serale. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature estive su Milano e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 13 luglio

Tempo in peggioramento. Giornata di domenica attesa con una mattinata caratterizzata dal passaggio di nubi a cui potranno essere associati occasionali acquazzoni. Nel corso del pomeriggio tempo incerto specie sui settori centro-settentrionali della regione con occasionali acquazzoni e temporali. Deciso miglioramento serale. Temperature in lieve flessione su Milano e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Prossima settimana estiva salvo qualche disturbo sulle Alpi

Alta pressione sull’Italia in ripresa nel corso della prossima settimana. Mese di luglio che volgerà verso tempo estivo con le giornate che trascorreranno stabili e calde sulla Lombardia, ma con possibilità di qualche acquazzone o temporale sulle Alpi e prealpi. Temperature massime che si porteranno gradualmente al di sopra delle medie del periodo, ma senza eccessi.

