METEO MILANO – WEEKEND all’insegna della NUVOLOSITA’ con qualche nevicata sulle ALPI, le PREVISIONI

Ben ritrovati e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia ancora alle prese con una fitta coltre nuvolosa grazie alla presenza di un campo d’alta pressione ed un vortice depressionario posizionato sul nord-Africa attualmente, che nei giorni scorsi ha richiamato notevoli quantità di pulviscolo sahariano in sospensione. Prossime ore che sulla Lombardia e su Milano non avranno particolari variazioni con tempo asciutto ma decisamente coperto. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio!

Meteo Milano oggi

Meteo – Condizioni meteo a tratti instabili sulla Lombardia per quest’oggi: al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi, dove avremo delle precipitazioni sparse che potranno interessare anche i settori adiacenti e con neve a quota di montagna. Più asciutto in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori settentrionali della Lombardia, asciutto su Milano e sul resto della regione ma con cieli ancora nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su gran parte della regione con cieli irregolarmente nuvolosi, mentre le precipitazioni continueranno ad insistere su Alpi e Prealpi, con quota neve in calo fin verso i 1100-1300 metri. Le temperature sono previste in diminuzione, specie nei valori massimi e su Milano saranno comprese tra 11°C e 14°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Domani 19 marzo, avremo ancora qualche precipitazione nevosa sulle Alpi e cieli a tratti coperti sul resto della Lombardia, Milano inclusa. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sull’arco alpino, nevose dai 1200-1300 metri; poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle Alpi, con neve dai 1000 metri; asciutto altrove con nuvolosità medio-alta in transito. Le temperature risulteranno in calo sia nei valori minimi che massimi, compresi tra 7°C e 13°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti sud-orientali. Vediamo a seguire la tendenza.