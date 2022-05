METEO MILANO – Weekend con CALDO fuori stagione, poi possibile MALTEMPO; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Promontorio anticiclonico sull’Europa sudoccidentale protegge anche l’Italia dalle umide e piovose perturbazioni atlantiche. Nel corso del weekend la bolla d’aria calda presente tra Francia e Penisola Iberica raggiungerà anche l’Italia, portando le temperature su valori estivi. A seguire possibile brusco peggioramento con maltempo e crollo delle temperature più sensibile sulle regioni settentrionali. Vediamo le condizioni meteo attese oggi e durante la festa della Liberazione sulla città di Milano.

Weekend con meteo stabile su Milano e caldo in aumento

Il promontorio anticiclonico verrà nel corso delle prossime ore alimentato da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa, portando un’ondata di caldo fuori stagione sull’Italia. Il weekend risulterà stabile con tanto sole sulla Lombardia sia in montagna che in pianura, con bel tempo anche su Milano. Temperature decisamente estive con valori compresi tra i +19/+20°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Peggioramento in arrivo la prossima settimana, rischio forti temporali

L’alta pressione cederà nel corso della prossima settimana, favorendo l’ingresso di un’ansa depressionaria. Tempo in peggioramento già nel corso della giornata di lunedì con nubi di passaggio sulla Lombardia e primi temporali sui settori alpini e prealpini. Tra martedì e mercoledì si assisterà ad un deciso peggioramento del tempo con maltempo su gran parte del nord; sulla Lombardia e sulla città di Milano sarà elevato il rischio di temporali con fenomeni localmente grandinigeni e rischio nubifragi. Seconda parte della settimana più stabile per il ritorno dell’alta pressione, ma non mancheranno locali disturbi.

CONTINUA A LEGGERE





Caldo estivo fino ad inizio settimana, poi brusco calo delle temperature

Caldo estivo sulla Lombardia nei prossimi giorni, per l’affermazione dell’anticiclone africano. Il weekend vedrà le temperature comprese tra un valore minimo di +19°C ed uno massimo di +32/+34°C. I valori minimi si manterranno a ridosso dei +19/+20°C nel corso della prossima settimana, mentre quelli massimi subiranno un calo a partire dalla giornata di lunedì fino a non andare oltre i +24/+25°C di metà settimana per le condizioni di maltempo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile con weekend estivo e bel tempo su Milano. Da martedì arriva il maltempo con brusco calo delle temperature. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!