METEO NAPOLI – Ancora qualche giorno di SOLE e clima MITE, prima dell’arrivo del MALTEMPO con CROLLO TERMICO, tutti i dettagli

Ancora asciutto al centro-sud, clima mite

In contrapposizione con quanto accadeva sulle regioni nordoccidentali, su quelle centro-meridionali invece ha sempre insistito il bel tempo con il sole prevalente al massimo disturbato da qualche innocua velatura transitoria. Rimane dunque stabile anche nella giornata odierna, con temperature localmente fino a quasi 10°C sopra la media del periodo. Nella zona di Montelibretti, nel Lazio, si sono sfiorati oggi i +30°C. A Napoli, come vedremo, le condizioni climatiche non saranno così differenti.

Migliora anche al nord-ovest

Nella giornata odierna si è finalmente osservato sui settori nordoccidentali italiani un miglioramento netto delle condizioni meteo, dopo una fase di maltempo prolungata e incessante che ha visto caratterizzare queste stesse aree nel corso dei passati giorni. E’ stata un’ondata di instabilità in crescendo, culminata proprio nella giornata di ieri lunedì 21 ottobre con allagamenti localmente anche gravi, con altrettanti gravi disagi e danni.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la giornata odierna, la città di Napoli così come tutte le regioni centro-meridionali sono state ancora interessate dai flussi più miti e stabili provenienti dal nord-Africa, con l’Alta pressione che inibisce qualsiasi tipo di tentativo di rovesci. Dunque condizioni meteo di elevata stabilità che continuano ad interessare come da svariati giorni a questa parte anche il capoluogo campano, con temperature molto più fine primaverili che autunnali.