METEO NAPOLI – Anticiclone prevalente in Italia anche nei prossimi giorni, novità in arrivo dal prossimo weekend

Meteo: sole sull’Italia anche nei prossimi giorni

Una figura anticiclonica piuttosto solida agisce in Europa e fa sentire i suoi effetti anche sull’Italia dove il clima si manterrà primaverile e i cielo soleggiato. Venti freschi e secchi di tramontana interessano tutte le regioni del paese con le temperature in linea con la media o addirittura inferiori. Sulla città di Napoli come del resto in tutte le altre principali città dell’Italia, la fase 2 dell’emergenza da covid-19 procede con condizioni meteo stabili e soleggiate, nonché con il clima mite. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Napoli, tendenza per i prossimi giorni

Le condizioni meteo in gran parte dell’Italia tenderanno a mantenersi stabili con cieli sereni o poco nuvolosi e con l’anticiclone dominante ma la fase 2 dell’emergenza da covid-19 non risulterà sempre asciutta e così tranquilla. Nei prossimi giorni infatti le piogge e i temporali potrebbero fare capolino dai settori più interni delle Alpi e dell’Appennino, verso i settori pianeggianti limitrofi. Con il passare dei giorni le correnti settentrionali più fresche in quota si faranno spazio e riusciranno a contrastare con quelle piuttosto calde in prossimità del suolo generando piogge o temporali diffusi.

Previsioni meteo nei dettagli per la giornata di domani

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori settentrionali salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali. Al centro Italia la giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. Nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove. Piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni. Temperature in generale calo.