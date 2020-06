METEO NAPOLI – Anticiclone prevalente per l’ultima parte del mese di Giugno con sole e clima estivo, ecco le previsioni

Meteo Italia: Anticiclone prevalente

Oggi una giornata all’insegna del bel tempo e del clima estivo in Italia salvo qualche temporale pomeridiano su Alpi, Sila, Aspromonte e Etna per domani situazione meteo invariata al mattino ma attenzione tra il tardo pomeriggio e serata quando i temporali in azione sulle Alpi e Prealpi potrebbero sconfinare sulle alte pianure settentrionali. Bel tempo con sole tutti i giorni invece in Campania e sulla città di Napoli, per di più clima ideale per ogni attività all’aperto e per le prime vacanze al mare. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Sole e temperature estive nelle prossime giornate durante la prossima settimana, l’ Estate si avvicina non solo secondo il calendario. Sulla città di Napoli come in tante altre città dell’Italia trascorreremo giornate ideali per le vacanze al mare con clima caldo ma senza eccessi. Temperature che si aggirano intorno ai 25°c in queste ore mentre nella giornata di domani avremo un aumento con valori prossimi i 27°c nella parte centrale della giornata. Clima man mano più caldo durante i prossimi giorni con valori di temperatura fino a 30°c.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Mattinata instabile su basso Piemonte e Friuli con temporali o acquazzoni sparsi, più asciutto sui rimanenti settori. Al pomeriggio e in serata precipitazioni in intensificazione al nord Italia a partire dall’arco alpino in estensione alle aree di pianura, più asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna. Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori centrali salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree interne di Abruzzo e Marche meridionali. Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto al sud Italia con ampie schiarite, qualche rovescio è atteso invece sui rilievi del Molise tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.