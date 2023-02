Meteo Napoli – Aria umida in arrivo porta disturbi nuvolosi senza maltempo, ma attenzione al weekend: le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona sera e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Alta pressione in graduale cedimento sul Mediterraneo centrale permette infiltrazioni di aria umida da ovest, con conseguente aumento della nuvolosità bassa e dei banchi di nebbia e l’arrivo anche di qualche pioggia specie al Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Giornata stabile quella odierna sulla Campania. Al mattino abbiamo avuto infatti tempo asciutto su tutta la regione ma con disturbi da nuvolosità bassa, localmente anche compatta. Al pomeriggio non si sono registrate variazioni di rilievo, con assenza di precipitazioni, ma con locali addensamenti da nubi basse e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli velati e qualche disturbo da nuvolosità bassa. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature miti e comprese su Napoli tra i +10°C di minima ed i +15°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Situazione meteorologica che vedrà condizioni stabili sulla Campania anche nella giornata di domani. Al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Non si esclude comunque qualche debole fenomeno isolato sui settori costieri. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali disturbi da nuvolosità bassa. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili e miti, comprese su Napoli tra 9°C e 15°C.

Finale di febbraio con ritorno del maltempo sulla Campania

Cambio di circolazione atteso in questa ultima settimana di febbraio. Correnti umide oceaniche, come abbiamo visto, raggiungeranno l’Italia a partire dalla giornata, ma che interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali. Anche nella giornata di venerdì su Napoli e la Campania avremo tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito. A seguire non è escluso un peggioramento meteo con fase di maltempo attesa per il prossimo weekend, ma da confermare. Rimanete aggiornati!





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile fino a metà della prossima settimana per la presenza dell'alta pressione sul bacino del Mediterraneo.