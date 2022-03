METEO NAPOLI – Arrivano PIOGGE e TEMPORALI in Campania, MALTEMPO INVERNALE verso il WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Italia sotto il maltempo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come anticipato nei precedenti editoriali, ecco che il maltempo arriva in Italia. Una vasta saccatura depressionaria si sta approfondendo sul Mediterraneo centro-occidentale con un minimo si pressione al suolo di circa 995 hPa. Questo porterà maltempo in Italia prima soprattutto al Centro-Nord e poi anche al Sud specie nella giornata di domani. Fenomeni anche intensi interesseranno le regioni tirreniche con acquazzoni e temporali sparsi. Le temperature si manterranno in media con quelle del periodo, subendo un calo nei valori massimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – La giornata odierna su Napoli e la Campania sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse di intensità debole o moderata, più asciutto in Irpinia e nel Beneventano. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito ma con tempo più asciutto, salvo qualche fenomeno isolato. In serata instabilità in graduale aumento con cieli nuvolosi e piogge sparse, più intense sul Cilento, acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione nelle ore notturne. Temperature in aumento nei valori minimi, per lo più stazionarie nei valori massimi, comprese su Napoli tra 13°C e 16°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli domani – Anche la giornata di domani sarà all’insegna del maltempo su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regioni con piogge sparse, localmente anche intense a carattere di rovescio o temporale. Al pomeriggio nuvolosità irregolare con fenomeni più sporadici, ancora a carattere di rovescio. In serata nuvolosità di nuovo in aumento su tutta la regione con piogge sparse e locali acquazzoni o temporali. Temperature in ulteriore aumento nei valori minimi e in calo in quelli massimi, molto contenute su Napoli che saranno comprese tra 14°C e 15°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana.