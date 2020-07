METEO NAPOLI – Bel tempo e clima estivo sia oggi che nei prossimi giorni della settimana, ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia

Osservando le immagini dal satellite di questi ultimi minuti, notiamo l’Italia sgombera dalle nubi eccetto in Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia dove oltretutto non escludiamo anche la possibilità di locali piogge o acquazzoni nelle prossime ore. Gran sole e bel tempo pertanto sulla città di Napoli grazie all’anticiclone delle Azzorre che tende ad espandersi sul Mediterraneo ed in Europa mentre il flusso atlantico scorre oltre le Alpi. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi in gran parte dell’Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli

Sulla città di Napoli troviamo intere giornate di sole e bel tempo nonché temperature estive. Valori tuttavia compresi nella media di riferimento e senza particolari eccessi con modesti tassi di umidità dell’aria grazie alle correnti settentrionali prevalenti in tutta Italia. Per la giornata di domani avremo ancora bel tempo in Campania mentre sulle regioni nord-orientali e lungo il versante adriatico si faranno vedere locali piogge o temporali a causa dell’arrivo di correnti fredde e instabili in quota. Temperature oltre ai 32°c in Campania sui settori più lontani dal mare, più fresco lungo le coste grazie al regime di brezza.

Meteo Estate 2020

Sole e clima ideale in Italia per ogni attività all’aperto e per le prime vacanze al mare. Il mese di Luglio potrebbe procedere con condizioni meteo estive ma anche riservare ancora delle sorprese con piogge o temporali in arrivo. Stando infatti alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, durante il prossimo weekend non si esclude un modesto peggioramento meteo sulle regioni settentrionali con l’abbassamento del flusso perturbato di matrice atlantica. Sulla città di Napoli e più in generale in Campania invece ci sarà da attendere diversi giorni prima di rivedere piogge o temporali.