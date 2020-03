METEO NAPOLI – Bel tempo e TEMPERATURE in aumento, sarà una settimana all’insegna della PRIMAVERA, ecco le previsioni

Meteo Italia: arriva il bel tempo

Dopo una lunga fase all’insegna del maltempo con piogge e nevicate fino a quote medio-basse in Italia, ecco il bel tempo sulla nostra Penisola e da oggi le temperature subiscono un nuovo incremento. L’innalzamento delle temperature non si limiterà ad oggi, ma proseguirà per i prossimi giorni grazie alla rimonta anticiclonica di matrice azzorriana, la prima di questa primavera. Le stesse condizioni di stabilità le ritroviamo anche a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli

La giornata odierna risulterà stabile sulla città di Napoli, con i cieli che fin da questa mattina sono apparsi completamente sgombri da qualsiasi disturbo nuvoloso. Tali condizioni meteo di stabilità si protrarranno sul capoluogo campano anche nei prossimi giorni, il tutto ciò si inserisce in un contesto climatico primaverile con le temperature in aumento e con valori che raggiungeranno facilmente i 20°C entro la giornata di Venerdì.

Previsioni meteo Italia

Bel tempo al nord Italia fin dal mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla Liguria. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con poche nubi. Altra giornata all’insegna del tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni al mattino e al pomeriggio, nubi innocue in nottata sulle regioni tirreniche Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna, nuvolosità in transito sulla Puglia, Sicilia e Calabria. Tempo asciutto per tutta la giornata. Temperature in aumento su tutta l’Italia.