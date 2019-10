METEO NAPOLI – Brusco RIBALTAMENTO in arrivo, torna il MALTEMPO sulla città partenopea, ecco quando

Torna maggiore stabilità in Sicilia, generale bel tempo al sud

Per quanto riguarda le regioni meridionali e in particolar modo la Sicilia, interessata da un’ondata di maltempo incessante che ha coinvolto soprattutto i settori a sud fino alla giornata di ieri, si osserva invece un miglioramento delle condizioni meteo, con tempo più asciutto nonostante ancora qualche annuvolamento. Il miglioramento è dovuto all’esaurimento degli effetti della goccia fredda che quest’oggi è stata riassorbita sulle coste egiziane. A Napoli invece, il maltempo non sferza da qualche tempo, anche se come vedremo tornerà presto a farlo.

Stop all’ottobrata al centro-nord

Nella giornata odierna si è osservata la fine dell’ottobrata che fino alla giornata di ieri aveva interessato tutte le regioni centro-settentrionali con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi e temperature nettamente sopra la media del periodo. Oggi infatti dei rovesci hanno interessato e continuano a farlo i settori italiani compresi tra lo spezzino e il massese, ma anche le regioni nordoccidentali in generale. Nuvolosità sul resto dei settori centro-settentrionali, soprattutto tirrenici.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto quanto riguarda la città di Napoli e nello specifico la giornata di oggi è passato ancora all’insegna della stabilità, con cieli che in prevalenza sono risultati soleggiati o poco nuvolosi fin da questa mattina e tali rimarranno per tutto il resto della serata. Potrebbe essere, come vedremo nei paragrafi a seguire, l’ultima giornata di bel tempo, con estremi termici giornalieri che quest’oggi misurano +12°C di minima e +21°C di massima.