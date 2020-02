METEO NAPOLI – Correnti ATLANTICHE in arrivo, porteranno PIOGGE anche in città, ecco le previsioni

Tempo asciutto su gran parte del Paese, salvo qualche pioviggine sull’alto versante tirrenico

Il tempo si mostra generalmente asciutto su gran parte della nostra Penisola nella giornata odierna, seppur in un contesto nuvoloso decisamente più evidente rispetto ai giorni appena trascorsi, soprattutto lungo le regioni tirreniche. Questo grazie agli effetti di un Anticiclone azzorriano che avvolge quasi interamente l’Italia, non riuscendo però a rigettare i tentativi delle correnti nordatlantiche di insinuarsi nel Mediterraneo e apportare qualche nota di maltempo sull’alto versante tirrenico. Le condizioni meteo invece a Napoli, risultano ancora stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Le condizioni meteo di stabilità resistono ancora nella giornata odierna a Napoli. Dopo qualche nube di passaggio in mattinata sul capoluogo campano, ampie sono state le schiarite nel corso del pomeriggio, anche se saranno solo momentanee: a partire da questa sera infatti un nuovo fronte nuvoloso avvolgerà la città partenopea, con tempo che rimarrà comunque asciutto. Tutto ciò si inserisce in un contesto climatico non propriamente invernale, con minime registrate intorno ai +7°C a cui sono seguite massime di circa +14°C.

Domani arriva qualche pioggia

E’ nella giornata di domani lunedì 10 febbraio tuttavia che a Napoli le condizioni meteo tenderanno ad un peggioramento, con qualche pioviggine in ingresso già dalle prime ore della notte e ad intermittenza fino al pomeriggio, quando le precipitazioni potranno subire una leggera intensificazione. Nulla di particolarmente intenso comunque, con cumulati generalmente deboli. Temperature che subiranno un lieve aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi.