METEO NAPOLI – Debole PIOGGIA prevista nella giornata di domani a seguire gran sole, ecco le previsioni

Previsioni meteo Napoli

Dalle immagini satellitari di questa mattina possiamo notare un aumento della copertura nuvolosa su alcune regioni dell’Italia. Sulla città di Napoli e sulla Campania i cieli risultano al momento sereni o poco nuvolosi con nubi alte e stratificate in arrivo mentre nelle prossime ore avremo maggiori velature del cielo. Le temperature si aggireranno infatti tra i 15°c e i 23°c, venti moderati dai quadranti settentrionali. Situazione meteo invariata per tutta la settimana in corso salvo qualche corpo nuvoloso più compatto nelle prime ore di domani e deboli piogge associate.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: una settimana di prevalente bel tempo

La prima parte della giornata odierna della città di Napoli risulterà stabile con ampie schiarite, più nuvolosità alta e stratificata sul capoluogo campano nelle prossime ore. Questo è dato dalla presenza di flussi umidi in quota i quali tra stanotte e domani riusciranno ad apportare qualche disturbo su alcune regioni. Le condizioni meteo tenderanno tuttavia a un rapido miglioramento con il sole prevalente nella giornata di Giovedì e a seguire e con le temperature in aumento con valori prossimi i 30°c sulla Sardegna e sulla Sicilia in prossimità del weekend. A seguire maltempo in arrivo al centro-nord con temporali anche intensi.

Meteo 6 Maggio 2020

Giornata all’insegna del tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con nubi irregolari al mattino e qualche pioggia o acquazzone al pomeriggio sulla Romagna, Alpi e Appennino. Mattinata asciutta ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, locali piogge o temporali al pomeriggio tra Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo. Bel tempo anche al sud Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche disturbo al pomeriggio e in serata sui settori interni di Puglia, Molise e Campania. Temperature in calo sul versante adriatico, in aumento altrove