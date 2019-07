Meteo Napoli: è arrivato l’Anticiclone africano. Forte stabilità in settimana, variabile nel week-end. Tutte le previsioni

Settimana con la compagnia dell’Anticiclone africano

Come da previsione, l’anticiclone africano è tornato in Italia e lo ha fatto in grande stile. Un vasto promontorio anticiclonico si è elevato nel Mediterraneo interessando non solo il nostro Paese, ma anche e soprattutto Spagna e Francia per questo inizio settimana. Temperature in sensibile rialzo già da oggi e continueranno a salire fino a mercoledì, quando è previsto l’apice del caldo di questa ondata nella maggior parte delle città italiane, inclusa Napoli.

Bel tempo nella maggior parte del territorio nazionale con caldo umido

Durante l’arco della settimana è previsto dunque un innalzamento dei valori termici, ma non è finita qui: infatti, insieme alle temperature i valori che saliranno saranno anche quelli igrometrici, rendendo percettivamente più intollerabile il caldo, a causa della cosiddetta “cappa umida“. L’umidità relativa salirà anche nella città partenopea, dove in genere i valori in condizioni meteo normali sono già abbastanza alti di loro a causa dell’orografia del suo territorio.

Settimana di bel tempo a Napoli, mercoledì la giornata più calda

Le condizioni meteo della città di Napoli si terranno fortemente stabili almeno fino a venerdì, con i cieli che risulteranno pressoché sgombri ogni giorno dalla mattina alla sera. Le temperature come già annunciato si innalzeranno ancora raggiungendo il picco mercoledì, quando le temperature massime previste per la città partenopea si aggireranno intorno ai +31°C con tassi di umidità medio-alti. Ma è la notte che si soffrirà di più: i valori termici notturni infatti non scenderanno sotto i +26°C!