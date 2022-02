METEO NAPOLI – Finestra STABILE e perlopiù SOLEGGIATA con l’arrivo dell’ANTICICLONE: le previsioni

Rovesci residui al meridione, tempo stabile altrove

E’ quasi ormai solo un ricordo il fronte freddo di origine polare marittima che tra ieri e oggi ha interessato la nostra Penisola con piogge e nevicate in montagna, ma non solo: un rinforzo dei venti avrebbe causato diversi problemi in Puglia, dove le raffiche hanno superato anche i 100km/h. Qualche rovescio insiste ancora al meridione (ma non a Napoli, come vedremo), ma le condizioni meteo appaiono generalmente stabili sulle restanti aree dello stivale, con ampi sprazzi di cielo sereno al centro-nord.

Previsioni meteo Napoli oggi

Condizioni meteo stabili a Napoli nella giornata odierna con graduali schiarite dopo che nelle prime ore della notte qualche rovescio ha portato un accumulo piuttosto debole di circa un millimetro. Cieli sostanzialmente sereni da questo pomeriggio e che si manterranno tali anche nella serata corrente, malgrado residui rovesci insistano qualche centinaio di chilometri più a sud (scopri dove). Le temperature inoltre si sono quest’oggi attestate tra i +9°C di minima e i +16°C di massima circa.

Cieli sereni per domani

Nella giornata di domani mercoledì 23 febbraio saranno ancora evidenti gli effetti dell’Anticiclone azzorriano sulla città di Napoli, dove le condizioni meteo si manterranno visibilmente stabili con la compresenza cioè di cieli pressoché sereni dalle prime ore della notte e fino a sera. Le temperature in questo contesto potrebbero subire un aumento nei valori massimi, a fronte della stazionarietà o del lieve calo di quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.