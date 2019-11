METEO NAPOLI – Giornata nuvolosa e tipicamente AUTUNNALE, PIOGGE in arrivo in città, ecco quando

Migliora momentaneamente sulle regioni centro-meridionali

Sulle regioni centro-meridionali dopo il maltempo che ha interessato questi settori nel corso della giornata di ieri, il tempo è migliorato, con locali rovesci che hanno interessato alcuni settori tirrenici meridionali fino alla tarda mattinata. Attenzione però, perché si prepara a colpire i settori tirrenici una nuova ondata di maltempo che ha già colpito in mattinata sta continuando a colpire la Sardegna e che nelle prossime interesserà soprattutto il Lazio e la Toscana, ma anche la Liguria e la Campania. Coinvolta dal maltempo di questa sera sarà anche la città di Napoli, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nubi in progressivo aumento al nord, ma tempo (ancora) asciutto

Grazie all’arrivo di una nuova saccatura di origine atlantica in affondo dai quadranti nordoccidentali sulle zone ovest del Mediterraneo, è stata innescata tra le Baleari e le isole di Corsica e Sardegna una ciclogenesi, con la formazione di un minimo depressionario che conta circa 1000hPa. Esso, dopo una giornata limpida con il sole prevalente sulle regioni settentrionali, ha peggiorato nuovamente le condizioni meteo al nord, riportando nuovamente la nuvolosità a tratti anche fitta, ma senza alcuna precipitazione.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la giornata odierna di Napoli, essa sarà caratterizzata da qualche sprazzo di sole disturbato dall’arrivo della nuvolosità progressivamente sempre più consistente nel corso del pomeriggio, che sarà solo il preludio del ritorno di qualche rovescio causato dall’affondo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo occidentale. I fenomeni nello specifico risulteranno prevalentemente di debole o moderata intensità. Molto fresco soprattutto in mattinata, quando il capoluogo campano ha registrato una minima di +8°C. La massima misura invece +18°C.