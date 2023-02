Meteo Napoli – Giornate a tratti nuvolose nonostante l’alta pressione; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Campo barico in lieve flessione sul Mediterraneo centrale, ha favorito l’intrusione di masse d’aria più umide da ovest con nubi addossate ai settori tirrenici. Tuttavia, le condizioni meteo si manterranno mediamente stabili fino a metà della prossima settimana, poi è atteso un deciso cambio circolatorio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con molte nubi sulla Campania

Giornata uggiosa quella odierna sulla Campania. Nonostante l’alta pressione, infiltrazioni umide nei bassi strati addossano nubi lungo il versante tirrenico. Giornata di domenica al via con cieli coperti al mattino su tutta la Campania. Molte nubi attese anche nella seconda parte di giornata, con qualche sporadica goccia di pioggia, ma senza accumuli significativi. Condizioni meteo su Napoli con cieli nuvolosi per l’intero arco di giornata. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature miti e comprese tra i +11°C di minima ed i +14°C di massima.

Avvio di settimana con l’alta pressione su Napoli, ma con addensamenti nuvolosi

Situazione meteorologica che vedrà condizioni stabili sulla Campania anche ad inizio settimana. Torna ad aumentare lievemente la pressione nella giornata di lunedì, determinando tempo stabile. La giornata trascorrerà su Napoli con alternanza di addensamenti, specie al mattino e durante le ore serali, ad ampie schiarite. Temperature miti e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +15°C del primo pomeriggio. Possibile ritorno della pioggia per l’ultima settimana di febbraio.

Finale di febbraio con ritorno del maltempo sulla Campania

Cambio di circolazione atteso per l’ultima settimana di febbraio. Correnti umide oceaniche raggiungeranno l’Italia da metà della prossima settimana, portando nubi e prime deboli piogge tra giovedì e venerdì anche sulla Campania. A seguire non è escluso un peggioramento più consistente con fase di maltempo attesa per il prossimo weekend, ma da confermare. Rimanete aggiornati!





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile fino a metà della prossima settimana per la presenza dell'alta pressione sul bacino del Mediterraneo.