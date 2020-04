METEO NAPOLI – Gran sole e clima man mano più mite, la Primavera da adesso entrerà nel vivo

Meteo: Anticiclone in avanzamento sull’Italia

Ora il tempo sta decisamente migliorando in Italia con sole prevalente, mentre al sud insiste una depressione e con esse qualche disturbo in più. La campania, la Puglia e il Molise resteranno ai margini di questa circolazione depressionaria e troveremo al più qualche nube in transito, ma senza precipitazioni associate. Tempo stabile pertanto a Napoli nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Sarà così anche per la prossima settimana e per le vacanze di Pasqua? PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Gelate tardive in queste prime ore del mattino in diverse regioni dell’Italia

Con il mese di Aprile le condizioni meteo si sono stabilizzate in gran parte dell’Italia ma paghiamo le conseguenze delle correnti fredde del finale di Marzo con gelate diffuse in queste prime ore della giornata. Rilevati valori di temperatura inferiori lo zero in molte provincie del nord, del centro e localmente anche del sud Italia durante le prime ore della giornata odierna. Valori che hanno raggiunto i -5°c sulla Valtiberina, in provincia di Arezzo, l’Aquila, addirittura fino a -11° a Castelluccio di Norcia.

Meteo Italia: gran sole nei prossimi giorni

La Primavera iniziata da qualche sussulto, ora procederà con il bel tempo e con le temperature in progressivo aumento. Farà ancora freddo al primo mattino pure nel weekend ma nelle ore centrali della giornata sfioreremo i 20°c anche sulla città di Napoli. Le previsioni meteo per il medio e lungo termine sono piuttosto confortanti grazie all’arrivo dell’Anticiclone, durerà il tutto anche per le vacanze di Pasqua?