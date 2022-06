METEO NAPOLI – ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo, ma dal WEEKEND torna il bel tempo: le previsioni

Situazione meteo in Italia

Buonasera e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato già nei giorni scorsi, una goccia fredda è in transito sul Mediterraneo. Piogge e temporali interesseranno l’Italia già dal primo mattino, specie al Nord-Est, regioni adriatiche e parte del Sud, per poi estendersi a gran parte della Penisola dal pomeriggio. Goccia fredda sul Mediterraneo che ha spazzato via anche l’aria calda presente, portando una generale diminuzione delle temperature, fino a valori localmente anche sotto la media del periodo. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Napoli e la Campania ed infine la tendenza per il weekend.

Previsioni meteo Napoli per oggi

Meteo Napoli oggi – La giornata odierna è stata e sarà caratterizzata dal maltempo su Napoli e la Campania. Il passaggio di un fronte instabile ha portato al primo mattino piogge sparse su tutta la Campania e nel corso della mattinata acquazzoni e temporali hanno continuato ad insistere sui settori interni con fenomeni anche intensi, mentre il tempo è risultato più asciutto sui settori costieri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione, specie nelle zone interni mentre sono stati più sporadici sulle coste. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo su gran parte della regione. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in calo specie nei valori massimi, comprese su Napoli tra 21°C e 24°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli domani – Nella giornata di domani avremo dell’instabilità residua in Campania che interesserà soprattutto le aree più interne. Al mattino avremo nubi sparse su Napoli e su tutta la regione con piogge e acquazzoni specie sui settori interni mentre sarà più asciutta la fascia costiera. Al pomeriggio residui fenomeni su Irpinia e Cilento, nubi sparse alternate a schiarite altrove. Migliora in serata con tempo asciutto su tutti i settori e cieli sereni o poco nuvolosi. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend. Le temperature in lieve rialzo nei valori massimi, comprese su Napoli tra 21°C e 28°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per Napoli e la Campania

Mentre tra oggi e domani la goccia fredda muoverà sul Mediterraneo centrale dispensando maltempo sull’Italia, tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale si avrà la rimonta di un promontorio anticiclonico. Questo nel corso del weekend si andrà ad espandere verso il Mediterraneo centrale, allontanando verso est la goccia fredda. Condizioni meteo in miglioramento in Italia quindi nel corso del fine settimana con prevalenza di cieli soleggiati da Nord a Sud. Su Napoli e la Campania il weekend sarà cosi all’insegna del bel tempo e con temperature di nuovo in aumento. Le massime torneranno infatti a superare i 30°C. Per maggiori informazioni vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli sostanzialmente stabile fino a mercoledì 8 giugno, ma a seguire calo termico e possibile maltempo. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!