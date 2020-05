METEO NAPOLI – MALTEMPO in arrivo con piogge e temporali, ecco le previsioni per il weekend e i primi giorni di GIUGNO

Saranno molti e diffusi a macchia di leopardo i temporali sul territorio italiano dalla giornata di domani e nel corso dell’ultimo weekend di Maggio. Anche a Napoli le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sensibilmente nella serata di domani, Venerdì 29 Maggio. La fase 2 dell’emergenza da covid-19 non risulterà sempre asciutta e così tranquilla come nelle ultime ore e nei precedenti giorni. Festa della Repubblica, Estate 2020 e il tanto atteso sblocco tra le regioni in seguito all’emergenza covid-19 il tutto in una manciata di giorni. Quale tendenza in merito?

Previsioni meteo nei dettagli per la giornata di domani

Giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata. Maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata. Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove. Temperature minime in aumento, massime in calo.