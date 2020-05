METEO NAPOLI – MALTEMPO in arrivo per la giornata di domani con molte nuvole, piogge nonché brevi temporali, i dettagli

Meteo Napoli: ultime ore di stabilità

Primi segnali di un intenso peggioramento meteo previsto per la giornata di domani in arrivo durante la prossima notte anche sulla città di Napoli dove ci attendono le prime piogge. Precipitazioni che potrebbero assumere carattere anche temporalesco durante la giornata di domani mentre i cieli risulteranno nuvolosi o molto nuvolosi per tutta la giornata. Una circolazione di bassa pressione di natura atlantica attualmente sul bacino del Mediterraneo occidentale ha messo nel mirino l’Italia e l’anticiclone di natura africana grande protagonista nei giorni scorsi sulle regioni centro-meridionali verrà così rimpiazzato. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo 19 Maggio 2020

Tempo instabile specie al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse, migliore altrove con schiarite ad ovest. Residue precipitazioni al pomeriggio, migliora in serata salvo locali piogge tra Veneto e Friuli. Giornata perturbata al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge diffuse. Possibili temporali al pomeriggio sui settori interni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Miglioramento in nottata. Giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sulla Campania, Sardegna, Molise, Puglia e Basilicata. Temperature in sensibile calo al centro-sud Italia.

Previsioni meteo prossimi giorni di Maggio

Ancora tempo stabile e clima caldo al sud Italia e sulla città di Napoli, tuttavia anche qui si faranno sentire gli effetti della depressione con piogge o temporali. La fase 2.2 dell’emergenza da covid-19 vedrà un sensibile cambiamento meteo in tutta Italia con piogge o temporali già da oggi specie sulle regioni centro-settentrionali, per domani anche su quelle meridionali. Sulla città di Napoli nello specifico avremo precipitazioni in arrivo durante la giornata di domani, Mercoledì 20 Maggio mentre le temperature caleranno sensibilmente anche di 10°c rispetto i valori di ieri e dei giorni scorsi.