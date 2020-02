METEO NAPOLI – Torna il BEL TEMPO, ma ci sono nuove PIOGGE in agguato

Meteo: sole prevalente in Italia salvo innocue nubi in transito al sud

Nella giornata di oggi su Napoli abbiamo assistito ad un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie ad una temporanea rimonta dell’anticiclone. Dopo le piogge di ieri sul capoluogo campano riprende dunque a salire la colonnina di mercurio, con la temperatura che ha da diverse ore sfondato il muro dei +16°C. Un nuovo peggioramento, seppur rapido, interesserà invece la città nel corso della giornata di venerdì. In occasione del transito di un esteso fronte freddo infatti non mancherà qualche pioggia o acquazzone prima dell’ennesima rimonta anticiclonica non solo al Sud Italia ma su tutta la Penisola.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per domani in Italia

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori del nord Italia ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure. Prima parte della giornata all’insegna della variabilità al centro Italia con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Nuvolosità in transito su tutte le regioni meridionali ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia, Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania. Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

Maltempo in arrivo nelle prossime 36-48 ore

La città partenopea è interessata dal transito di nuvolosità talvolta anche compatta, si registra però l’assenza di fenomeni. Il clima risulta tuttavia primaverile con le temperature che anche oggi raggiungeranno facilmente i +16°C. Le condizioni meteo sulla città di Napoli rimarranno stabili anche nella giornata di domani ma solo fino a sera quando l’ingresso delle correnti più fresche e instabili nord-occidentali potrebbero generare qualche pioggia o temporale.